Пожарные спасли детский лагерь и дом престарелых от пожара в Иркутской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности в городе Усть-Илимске Иркутской области, которое угрожало двум социальным объектам, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Дым в городском лесу заметили очевидцы вечером в понедельник. На момент прибытия первого подразделения горели зеленые насаждения на площади 0,4 га. Примерно в километре от очага находился дом инвалидов и престарелых, и на таком же удалении в другую сторону - детский лагерь "Лосенок", - говорится в сообщении

По данным МЧС, летняя оздоровительная смена в лагере еще не началась, поэтому детей не было. В доме инвалидов и престарелых находилось 213 человек.

"Было принято решение эвакуировать постояльцев, во избежание паники и причинения вреда здоровью в результате задымления", - сказано в пресс-релизе.

Быстрому распространению природного пожара способствовал ветер, который направлял огонь в сторону лагеря.

"На помощь пожарным был доставлен бульдозер местных предпринимателей, с помощью которого удалось отрезать линию огня, проведя опашку территории. К 22:00 ирк возгорание было локализовано, еще через 1,5 часа - ликвидировано открытое горение. Окарауливание социальных объектов и прилегающей территории продолжалось всю ночь, чтобы избежать повторного возгорания", - отмечается в сообщении.

В настоящее время дознаватели МЧС выясняют все подробности происшествия, но уже известно, что возгорание травы началось от побережья реки, где накануне видели рыбаков. Возможно, причиной пожара стал непотушенный костер.

"Находящийся на северо-западе Иркутской области город Усть-Илимск окружен густой тайгой, подстилка из прошлогодней растительности достигает местами до 40 см. Любая искра, упавшая в такой слой сухой листвы, легко может перерасти в крупный пожар, остановить который очень сложно", - уточняется в сообще