Путин не обсуждал в Петербурге с Макрононом Солсбери

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон не обсуждали на переговорах в Санкт-Петербургет отравление Скрипалей в Солсбери.

"Нет, не обсуждали. Насколько я знаю, обсуждения не было", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Скипали позже пошли на поправку и были выписаны из больницы. Юлия Скрипаль выступила с обращением, показанным по британскому ТВ, в котором сказала, что хотела когда-нибудь вернуться в Россию.

В свою очередь в посольстве РФ в Лондоне назвали произнесенный Скрипаль текст переводом с английского.