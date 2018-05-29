Самолет компании "Глобус" не вылетел из Норильска в Москву из-за неисправности

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Глобус" Boeing 738 не вылетел из Норильска в Москву из-за неисправности воздушного судна, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, технические проблемы были выявлены в ходе предполетного осмотра самолета.

Вылет был намечен на 04:45 вторника по московскому времени. В настоящее время 173 пассажира ожидают вылета в "стерильной" зоне аэропорта Норильска, им предоставлены напитки и горячее питание.

Норильская транспортная прокуратура контролирует права пассажиров задержанного рейса.