Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного ветра

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Конец весны в Крыму будет ветреным, объявлено экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России во вторник.

"Днем 29 мая и сутки 30 мая ожидается сильный северо-восточный ветер скоростью 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи и не оставлять автомобили возле деревьев.

Крымские синоптики на своем официальном сайте отмечают, что ветреная погода в регионе обусловлена "взаимодействием Черноморской депрессии и Скандинавского антициклона".