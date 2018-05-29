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Ученые на трех исследовательских судах отправились в летние экспедиции по Байкалу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН, Иркутск) открыли навигационный сезон 2018 года на озере Байкал, сообщает пресс-служба Иркутского научного центра СО РАН.

"25 мая на научно-исследовательском судне "Верещагин" стартовала летняя Кругобайкальская экспедиция, посвященная исследованию глубинной части Байкала. 28 мая на научно-исследовательском судне "Титов" - экспедиция по изучению подводных ландшафтов озера и байкальских губок. 29 мая на научно-исследовательском судне "Папанин" - экспедиция по исследованию мелководной зоны Байкала", - говорится в сообщении.

Исследование байкальского мелководья, наиболее подверженного влиянию человека, продлится до 8 июня. За это время пробы будут взяты в 40 точках по всему периметру Байкала, судно будет делать остановки через каждые 30-40 км побережья.

"Сейчас нас интересует первый пик цветения фитопланктона на Байкале, когда туристов на озере еще нет, затем мы возьмем пробы в высокий туристический сезон, затем осенью, во время второго пика цветения, и сравним, какова будет ситуация в прибрежной зоне. Таким образом, целей у экспедиции две: одна чисто фундаментальная - посмотреть, как развивается жизнь в прибрежной части озера, вторая - прикладная, определить влияние человека на самую доступную для него часть Байкала", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, директора ЛИН СО РАН Андрея Федотова.

Ученые возьмут пробы воды в прибрежной зоне, причем часть образцов будет проанализирована прямо на судне, а часть заморожена и изучена в институте на более сложном оборудовании. Будут также взяты биологические пробы, гидрохимические пробы, пробы на состав жирных кислот фитопланктона (чтобы оценить "упитанность" этих байкальских обитателей), пробы на мутность воды.

В составе экспедиции семь человек, в том числе студентка из колледжа Гриннелл (штат Айова, США) Молли Энн Ворнхолт, которая обучается в Иркутском государственном университете и проходит стажировку по экологии в ЛИН СО РАН.

"Зарубежные ученые, в том числе и молодые, регулярно участвуют в наших экспедициях. В июне на научно-исследовательском судне "Верещагин" у нас пройдет многолетняя экспедиция "Класс Байкал" - это совместный проект с МГУ им. М.В. Ломоносова и зарубежными университетами, которая нацелена на изучение геологической истории Байкала", - приводятся в сообщении слова Федотова.

Как сообщалось, с середины 2000-х годов в мелководной зоне Байкала наблюдается аномально массовое развитие нитчатых водорослей, в основном спирогиры. Ученые предполагают, что причина этого - негативное антропогенное воздействие, из-за которого воды озера стали обогащаться биогенными элементами - фосфатами и нитратами. Они поступают в Байкал с плохо очищенными бытовыми стоками поселков и турбаз на берегах.

Вода Байкала содержит малое количество солей (низкая минерализация) и высокое количество растворенного кислорода. Если в эту воду добавить соли фосфора и азота, произойдет ее "удобрение", что даст обильный рост водорослей. Эти водоросли, отмирая и разлагаясь, в свою очередь, дадут пищу для микроорганизмов. В результате содержание кислорода в воде упадет, и начнут гибнуть организмы, нуждающиеся в высоком его количестве - уникальные эндемики Байкала.

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Теги: Байкал
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