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Винтовку Мосина обнаружили на почте при пересылке из Подмосковья в Новосибирск

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Винтовка Мосина (трехлинейка) и две коробки патронов были обнаружены в постовом отправлении в одном из сортировочных центров Московского региона, сообщает пресс-служба филиала ФГУП "Почта России" - Макрорегиона "Сибирь".

"Винтовку Мосина отправили из подмосковного города Люберцы в Новосибирск", - говорится в сообщении.

Кроме того, в другой посылке были обнаружены предмет, конструктивно схожий с охолощенным автоматом Калашникова, и 20 коробок со светошумовыми патронами.

Обнаруженные посылки и информация об отправителе и получателе были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения.

"Происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений", - сказано в сообщении.

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Теги: Почта России
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