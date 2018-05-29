"Почту России" обязали выплатить 1,3 млн рублей за похищенные сотрудником алименты

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Беловский городской суд в Кемеровской области взыскал с федеральной почты 1 млн 272 тысячи рублей в пользу матери ребенка, у которой сотрудница почты похитила перечисляемые ей алименты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области во вторник.

По данным ведомства, в течение трех лет сотрудница почты присваивала себе часть денег местной жительницы.

"Потерпевшая не досчиталась 808 тыс. рублей. При проведении проверки по жалобе было установлено, что организация федеральной почтовой связи не обеспечила надлежащее качество оказания услуг по денежному переводу", - говорится в сообщении.

Суд, рассмотрев материалы прокурорской проверки, обязал почту выплатить 808 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, а также штраф за нарушение прав потребителя на сумму 404 тыс. рублей. Кроме того, в пользу женщины и ребенка взыскана компенсация в размере 60 тыс. рублей.

В отношении сотрудника почты возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества), ведется следствие.