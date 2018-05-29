Опубликованы первые вопросы к "Прямой линии" с Путиным

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Первые опубликованные вопросы президенту РФ Владимиру Путину касаются цен на бензин, пенсионной реформы, жилья и коммунально-бытового обслуживания.

На сайте проекта "Прямая линия с Владимиром Путиным" во вторник опубликованы популярные вопросы, которые граждане хотят задать президенту.

Люди интересуются, когда перестанут расти цены на бензин и зачем нужна пенсионная реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста.

Кроме того, на сайте опубликованы вопросы, связанные с наукой. Так, граждане спрашивают, планируется ли создание новых научно-образовательных центров, активная интеграция вузов и институтов Академии наук.

В перечне популярных есть и вопрос, связанный с внутренней политикой государства. Президента хотят спросить, уверен ли он, что новое "старое" правительство способно на что-то прорывное.

Кроме того, Путину хотят задать вопрос, что ждет Россию после 2024 года в свете внешних угроз и нестабильной обстановки в мире.

В перечне есть и вопросы, связанные с коммунально-бытовым обслуживанием и жильем. Так президента попросили разобраться в ситуации с сертификатами для обеспечения молодых семей жильем. По словам автора вопроса, некоторые семьи стоят в очереди на получение сертификата годами, в то время как некоторые получают их вне очереди.

Дата "Прямой линии", как и год назад, была объявлена за 10 дней до выхода программы в эфир. В этот раз "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 7 июня в 12:00 по Москве, она будет транслироваться телеканалами "Первый", "Россия 1" (ВГТРК), "Россия 24" (ВГТРК), "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" (ВГТРК) и "Радио России" (ВГТРК).

Как сообщили ранее в пресс-службе президента, в ходе "Прямой линии" Путин ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы 7 июня.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде СМС и ММС-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос также можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.