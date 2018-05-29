Омбудсмен пообещала отправить своего представителя в колонию к голодающему Сенцову

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), чтобы получить для сотрудника своего аппарата разрешение на посещение осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, проводящего с 14 мая голодовку в колонии.

"Я попрошу, чтобы нашего представителя центрального аппарата допустили к посещению Сенцова, чтобы можно было убедиться своими глазами, в каком он состоянии, что там в действительности происходит. Не всегда подтверждаются данные, которые в прессе, которые присылают нам осуждённые, но бывают и подтверждаются, их исправляют, наказывают виновных. Будем разбираться до конца", - сказала Москалькова на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, отвечая на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой.

"Обещаю, что обязательно посетим - или я, или мои сотрудники - Сенцова", - добавила уполномоченный.

Москалькова регулярно взаимодействует по вопросам украинских заключенных с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

Тем временем, российский омбудсмен отметила, что Сенцова ранее посещал уполномоченный по правам человека в регионе, она также обращалась в прокуратуру и ФСИН и получала оттуда подробную информацию о его состоянии здоровья.

Нарусова, обращаясь к омбудсмену, отметила, что Сенцов объявил голодовку из-за тяжелых условий содержания в колонии, и для решения ситуации необходимо принять срочные меры. "Счет идет на дни и часы, а резонанс будет - я просто чувствую, это будет новое "дело Магнитского". Надо ли нам это?" - сказала сенатор.

По информации тюремного ведомства, за время отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья не зарегистрировано, "на сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное". Там отметили, что осужденному регулярно напоминают "о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за создание в Крыму террористического сообщества. При этом российские власти считают Сенцова гражданином РФ.

Осужденный отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.