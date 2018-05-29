Мэрия Екатеринбурга пожаловалась на грозящих увольнением телефонных хулиганов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Телефонные звонки с угрозами увольнения поступили сотрудникам органов местного самоуправления и бюджетных учреждений Екатеринбурга, они обратились в полицию.

"Поднявший трубку сотрудник слышит голос робота с угрозами увольнения. Акция похожа на серию массовых звонков о лжеминировании административных зданий в прошлом году", - сообщает пресс-служба горадминистрации.

В службе агентству "Интерфакс" уточнили, что, в частности, такие звонки поступали учителям, врачам, муниципальным служащим. Звонившие также предлагали проголосовать на праймериз 3 июня за определенных кандидатов в депутаты городской думы.