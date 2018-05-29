Более трети россиян хотели бы отдохнуть в Крыму при наличии финансов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - По данным ВЦИОМ, более трети россиян в наступающем летнем сезоне хотели бы отдохнуть в Крыму, сообщил глава социологического центра Валерий Фёдоров.

"Лидер устремлений и намерений россиян в части отдыха - это Крым. 37% опрошенных сказали нам, что если бы у них были необходимые средства, то они с удовольствием отдохнули бы в Крыму. В прошлом году эта доля была такой же", - заявил Федоров во вторник на пресс-конференции в Москве, представляя результаты исследований ВЦИОМ по предпочтениям россиян на летний отпускной сезон.

"Мы видим, что резкие изменения в предпочтениях произошли в период с 2014 по 2016 год. Присоединение Крыма тут же повысило долю желающих отдохнуть там с 8% до 27% - более чем втрое", - сказал глава ВЦИОМ.

На втором месте у россиян в качестве наиболее желаемого места отдыха курорты Черноморского побережья Кавказа. "В 2013 году их (желающих отдохнуть там россиян - ИФ) было 18%, в 2014 - 19%. Сейчас - 33%", - сказал Федоров.

При этом, по его словам, в последние годы зафиксировано снижение популярности отдыха за границей. "В 2013 году каждый третий хотел бы отдохнуть за границей. Здесь имеется ввиду за границей бывшего СССР. Затем эта доля снизилась до 27% в 2014 году. И сейчас эта доля снизилась до 21%", - сообщил эксперт.

Данные были получены в результате социологического опроса, проведенного в мае среди 2000 респондентов в 500 городах и 100 сёлах 80 российских регионов.