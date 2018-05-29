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Повредившего картину Репина мужчину доставили в суд

Есть обновление от 15:17

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в ближайшие часы решит вопрос об аресте Игоря Подпорина, повредившего 25 мая картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

"Задержанный уже доставлен в суд для участия в судебном заседании", - сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Полиция просит заключить вандала под стражу, так как, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью или попытается сбежать от следствия.

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Подпорин был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".

Мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил. "Приехал посмотреть на нее (картину - ИФ), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то", - сказал Подпорин на допросе.

На вопрос, осознает ли он тяжесть своего поступка, мужчина ответил утвердительно. Из протокола допроса подозреваемого, оглашенного судьей 26 мая, следует, что Подпорин "возмутился содержанием картины".

В отношении Подпорина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

В субботу рассмотрение ходатайства дознания было отложено, а срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа по просьбе защиты для сбора характеризующих его материалов.

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея. Согласно материалам дела, представленным дознанием в суд, ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

6 фотографий
Изображение на мониторе картины Ильи Репина &quot;Иван Грозный и сын его Иван&quot;, поврежденной 37-летним жителем ВоронежаВо время брифинга сотрудников Третьяковской галереи, посвященного повреждению картиныПервичные оперативно-следственные мероприятия по спасению полотна Картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музеяСледственные мероприятия на месте происшествияМесто в зале в Государственной Третьяковской галереи, где висела картина Ильи Репина
Изображение на мониторе картины Ильи Репина &quot;Иван Грозный и сын его Иван&quot;, поврежденной 37-летним жителем Воронежа
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Теги: Игорь Подпорин, Илья Репин, Третьяковская галерея
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