Повредившего картину Репина мужчину доставили в суд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в ближайшие часы решит вопрос об аресте Игоря Подпорина, повредившего 25 мая картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

"Задержанный уже доставлен в суд для участия в судебном заседании", - сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Полиция просит заключить вандала под стражу, так как, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью или попытается сбежать от следствия.

Подпорин был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".

Мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил. "Приехал посмотреть на нее (картину - ИФ), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то", - сказал Подпорин на допросе.

На вопрос, осознает ли он тяжесть своего поступка, мужчина ответил утвердительно. Из протокола допроса подозреваемого, оглашенного судьей 26 мая, следует, что Подпорин "возмутился содержанием картины".

В отношении Подпорина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

В субботу рассмотрение ходатайства дознания было отложено, а срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа по просьбе защиты для сбора характеризующих его материалов.

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея. Согласно материалам дела, представленным дознанием в суд, ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.