Бывший мэр Тамбова получил условный срок за превышение полномочий

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Суд в Тамбовской области признал бывшего главу Тамбова Юрия Рогачева виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Он также на два года лишен права занимать определенные должности.

По материалам следствия и суда, в 2016 году глава Тамбова дал указание своему подчиненному подготовить документы для безвозмездного предоставления земельного участка в южной части областного центра в собственность местной жительнице для строительства частного жилого дома. При этом Рогачев знал, что участок относится к зоне рекреации и не может быть предоставлен гражданам для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, сама заявительница не относилась к категории лиц, которым земельный участок может выделяться бесплатно. На основании подписанного мэром постановления тамбовчанка оформила земельный участок в собственность.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

К настоящему времени на основании судебного решения незаконное право собственности частного лица на землю в зоне рекреации прекращено.

Ранее Рогачев уже был привлечен к уголовной ответственности за должностные преступления, совершенные по другому месту службы.

Как сообщалось, в отношении Рогачева были возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в 2015 году между администрацией Знаменского района, где главой района на тот момент был Рогачев, и ООО "Строй-Лайн" были заключены два муниципальных контракта на ремонт автодороги в Знаменском районе.

Зная, что фактически фирма не провела ремонт дороги, глава района подписал отчетные документы об объеме и стоимости работ и затрат по данному контракту, содержащие не соответствующие действительности сведения о выполнении работ в полном объеме.

В результате подрядчику было перечислено около 47 млн рублей по одному контракту и свыше 70 млн рублей - по второму. При этом, согласно акту экспертного исследования, стоимость фактически выполненных работ по ремонту автодороги по одному контракту составила чуть более 2,5 млн рублей, по другому - работы по ремонту вообще не производились.

21 ноября 2016 года Рогачев, избранный в 2015 году главой Тамбова, решением внеочередного заседания Тамбовской городской думы освобожден от занимаемой должности.