Три человека погибли при столкновении "Ягуара " с "Тойотой" у красноярского поселка

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе "Енисей" в районе поселка Балахта в Красноярском крае, три человека погибли, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба главного управления МВД по краю.

"Водитель на автомобиле "Ягуар", двигаясь в сторону Красноярска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Тойота Рактис", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли водитель "Тойоты" и два его пассажира, пассажирка "Ягуара" госпитализирована с травмами.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, движение на данном участке затруднено.