Четыре человека найдены убитыми в красноярском селе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полицейский обнаружил тела четырых человек в селе Тасеево Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления СКР по региону во вторник.

"Сегодня вечером участковый зашел в жилой дом, где обнаружил тела четверых мужчин с открытыми черепно-мозговыми ранениями. Их личности и возраст сейчас устанавливаются", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст.105 УК РФ).

На место выехали и.о. руководителя главного управления СКР по региону и начальник краевого главного управления МВД. Следователи опрашивают жителей села.

По данным пресс-службы краевого управления МВД, погибшие - хозяин дома, его сын и еще двое местных жителей.

Это не первое массовое убийство в Красноярском крае за последние сутки. Так, в ночь на вторник в деревне Новогеоргиевка 54-летний местный житель зарезал двух женщин и мужчину. Девятилетней девочке удалось спастись - ее закрыла собой мать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц (п."а" ч.2 ст.105 УК РФ).