Глава Минприроды обсудил руководством Подмосковья проблему свалок

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Новый министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин провел встречу с руководством Подмосковья, на которой обсудил план решения проблемы со свалками, говорится в сообщении министерства.

Переговоры проходили с заместителем председателя правительства Московской области Владимиром Чупраковым. Во встрече также приняли участие руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган и другие.

Чупраков отчитался о мерах, которые власти региона принимают для выстраивания эффективной системы управления отходами в Подмосковье. Он также доложил о планах по дегазации и очистке фильтрата на полигонах и создании комплексов по переработке отходов. По его словам, в рамках "дорожной карты" создаются площадки временного накопления отходов, рекультивируются закрытые полигоны, создается инфраструктура дистанционного контроля за транспортировкой и размещением отходов. Кроме того, в Подмосковье планируют перейти на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов с 2019 года.

Как отметил министр, работа по решению проблемы свалок должна быть максимально открытой, а общением с жителями Подмосковья - налаженным.