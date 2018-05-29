Что произошло за день: вторник, 29 мая

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин назвачил исполняющих обязанности глав двух регионов. Врио губернатора Тюменской области стал замглавы региона Александр Моор. Исполнять обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа будет 30-летний Дмитрий Артюхов, ставший самым молодым главой региона в России.

- Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест Игоря Подпорина, повредившего 25 мая картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. На суде он заявил, что сделал это, "потому что в картине все ложь", а также опроверг собственное заявление о том, что перед нападением пил водку.

- Сирия установила дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией, признав таким образом независимость этих регионов. В связи с этим в Тбилиси объявили, что разорвут дипотношения с Дамаском.

- Президентом Олимпийского комитета России избран руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

- Петербургский "Зенит" объявил о назначении Сергея Семака на пост главного тренера команды.

- "Яндекс" выпустил первое собственное мультимедийное устройство со встроенным голосовым помощником "Алиса" - "Яндекс.Станция". Новинка была представлена на конференции Yet another Conference 2018 во вторник в Москве.

- Гособвинение запросило для подсудимых по делу "банды GTA" сроки наказания от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

- Российское правительство предложило запретить НКО-иноагентам участие в антикоррупционной экспертизе. Ограничения также предлагается распространить на граждан с непогашенной судимостью или уволенных в связи с утратой доверия

- Боец смешанных единоборств Джеф Монсон получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.