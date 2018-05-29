В России

Что произошло за день: вторник, 29 мая

ЯНАО получил самого молодого главу региона, Сирия признала Абхазию и Южную Осетию, а "Яндекс" представил свой первый гаджет

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин назвачил исполняющих обязанности глав двух регионов. Врио губернатора Тюменской области стал замглавы региона Александр Моор. Исполнять обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа будет 30-летний Дмитрий Артюхов, ставший самым молодым главой региона в России.

- Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест Игоря Подпорина, повредившего 25 мая картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. На суде он заявил, что сделал это, "потому что в картине все ложь", а также опроверг собственное заявление о том, что перед нападением пил водку.

- Сирия установила дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией, признав таким образом независимость этих регионов. В связи с этим в Тбилиси объявили, что разорвут дипотношения с Дамаском.

- Президентом Олимпийского комитета России избран руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

- Петербургский "Зенит" объявил о назначении Сергея Семака на пост главного тренера команды.

- "Яндекс" выпустил первое собственное мультимедийное устройство со встроенным голосовым помощником "Алиса" - "Яндекс.Станция". Новинка была представлена на конференции Yet another Conference 2018 во вторник в Москве.

- Гособвинение запросило для подсудимых по делу "банды GTA" сроки наказания от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

- Российское правительство предложило запретить НКО-иноагентам участие в антикоррупционной экспертизе. Ограничения также предлагается распространить на граждан с непогашенной судимостью или уволенных в связи с утратой доверия

- Боец смешанных единоборств Джеф Монсон получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАОПутин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАО
Его предшественник Дмитрий Кобылкин покинул пост в связи с назначением главой МинприродыПодробнее
 Лавров заявил об отсутствии в повестке ответных мер против украинских СМИЛавров заявил об отсутствии в повестке ответных мер против украинских СМИ
По словам министра, РФ никак не ограничивает иностранных журналистовПодробнее
 Прокурор попросил для подсудимых по делу "банды GTA" от 25 лет до пожизненного срокаПрокурор попросил для подсудимых по делу "банды GTA" от 25 лет до пожизненного срока
Они обвиняются в разбое, убийствах и незаконном обороте оружияПодробнее
 Кабмин РФ предложил запретить НКО-иноагентам участие в антикоррупционной экспертизеКабмин РФ предложил запретить НКО-иноагентам участие в антикоррупционной экспертизе
Ограничения также предлагается распространить на граждан с непогашенной судимостью или уволенных в связи с утратой доверияПодробнее
Роскомнадзор снова потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStoreРоскомнадзор снова потребовал от Apple изъять в РФ приложение Telegram из AppStore
Ведомство в письме компании также потребовало прекратить рассылку пуш-уведомлений мессенджераПодробнее
 Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителямиМедведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями
Распределение полномочий вице-премьеров - это распределение ответственности за выполнение "майского указа" президента, заявила пресс-секретарь МедведеваПодробнее
 Счета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении ее владельцаСчета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении ее владельца
О наложенном аресте сообщила в суде Виктория Цирюлик - адвокат Зиявудина МагомедоваПодробнее
 Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"
По данным следствия, Александр Мамонтов с 2017 года не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центреПодробнее
 Губернатор Магаданской области ушел в отставкуГубернатор Магаданской области ушел в отставку
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила Сергей НосовПодробнее
 Глава Якутии ушел в отставкуГлава Якутии ушел в отставку
Егор Борисов сообщил в инстаграмме, что ушел по собственному желаниюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 мая6 фото
29 мая
Фотохроника 29 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураПовредивший картину Репина вандал арестованСпортСемак возглавил "Зенит"В РоссииПутин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАОСпортПрезидентом ОКР избран Станислав ПоздняковЭкономика"Яндекс" представил свой первый гаджетВ РоссииПрокурор попросил для подсудимых по делу "банды GTA" от 25 лет до пожизненного срока

Огонь в петербургском ТЦ "Пассаж" локализован на площади 80 кв. м

В Цхинвале сообщили о скорой встрече лидеров Южной Осетии и Сирии

В центре Петербурга загорелся универмаг "Пассаж"

Из здания эвакуировано более тысячи человек Подробнее

Что произошло за день: вторник, 29 мая

ЯНАО получил самого молодого главу региона, Сирия признала Абхазию и Южную Осетию, а "Яндекс" представил свой первый гаджет Подробнее

Оппозиционеры подали заявку на проведение митинга в Москве с участием до 10 тыс. человек

Минюст США одобрил слияние Bayer и Monsanto

Рынок акций РФ во вторник просел к уровню 3-недельной давности по РТС

ЦБ РФ выявил использование инсайда при продаже валютной выручки "ЛУКОЙЛа"

Фотохроника 29 мая

Фотохроника 29 мая6 фото

Глава Минприроды обсудил руководством Подмосковья проблему свалок

Украинский омбудсмен попросила о содействии ее визиту к Сенцову

Минфин затребовал обоснование для докапитализации ВЭБа

Задержаны похитившие костюмы у труппы Киркорова школьники

Кураторство ритейла в правительстве РФ поручили Козаку

США обнародуют список облагаемых пошлинами в 25% китайских товаров к 15 июня

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru