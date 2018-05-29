Вместо Шувалова кадастр и безопасность дорожного движения будет курировать вице-премьер Акимов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ряд тем, которые в прежнем правительстве курировал первый зампред Игорь Шувалов, перешли не его непосредственному преемнику Антону Силуанову, а вице-премьеру Максиму Акимову.

Так, согласно опубликованному на сайте правительства распределению полномочий между вице-премьерами, Акимов теперь курирует вопросы государственной политики в области кадастрового учета объектов недвижимости, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Также в сфере его ведения - вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Обе темы в старом составе правительства были закреплены за Шуваловым.

При этом подавляющее большинство ключевых финансово-экономических тем перешли от Шувалова к Силуанову (разработка основных направлений социально-экономического развития РФ, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, управление госдолгом, разработка и исполнение бюджета, налоговая политика, ФЦП, госрегулирование финрынков, страховой и аудиторской деятельности, ВЭД, проекты ВЭБа, участие в ВТО, управление госсобственностью, конкуренция, регулирование естественных монополий, тарифная политика, ипотека, статистика и др.).

Дублирует Силуанова по его кругу вопросов Акимов.