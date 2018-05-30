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До конца года Минтруд увеличит размер пособия на детей от полутора до трех лет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ намерено увеличить размер пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет до конца 2018 года, сумма пока определяется, сейчас она составляет 50 рублей в месяц и выплачивается работодателем, сообщает в среду газета "Известия".

"О том, что до конца года в России повысят пособие на детей от полутора до трех лет, рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В пресс-службе ведомства уточнили, что вопрос о размере пособия еще прорабатывается", - говорится в публикации.

"У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Вы помните, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме (в апреле 2018 года - "Известия"), сказал, что нужно определиться с этим пособием. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать", - заявил изданию Топилин.

В министерстве финансов РФ газете сообщили, что предложения от Минтруда об увеличении размера пособия пока не поступали в ведомство.

Издание напоминает, что сейчас в соответствии с указом президента РФ от 1994 года "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан" женщинам, находящимся в декрете, положено пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Сумма не менялась более 20 лет и составляет 50 рублей, выплачивает ее работодатель. Согласно разъяснениям Минтруда от 2013 года, если мать выходит на работу на условиях полной занятости, выплата пособия прекращается, отмечается в статье.

По информации Росстата, в 2017 году в стране проживали 9,5 млн детей в возрасте до четырех лет включительно. Данных о численности детей от полутора до трех лет в официальной статистике нет, пишут "Известия".

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Теги: Минтруд
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