Амурский тигр Артем обосновался в Дальнереченском районе Приморья

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Тигр по кличке Артем, выпущенный в тайгу специалистами реабилитационного центра, попал в объектив фотоловушек в Дальнереченском районе Приморья.

"По всей видимости, Артем осел на этой территории и является полноправным хозяином своего участка. Ждем, когда здесь появится тигрица, которая бы смогла принести ему потомство", - сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр".

Специалисты отмечают, что самец тигра - это системообразующий элемент для популяции и в его ареале могут обитать от пяти до восьми тигриц c тигрятами.

Участок тигра Артема находится далеко от населенных пунктов, в верхнем течении реки Малиновка. Он никогда не отмечался возле жилища человека.

"По видео видно, что тигр упитанный. Это свидетельствует о том, что в его ареале достаточно копытных животных и хищник хорошо питается. Данные с фотоловушек тоже об этом свидетельствуют", - говорится в сообщении.

Эксперты также отмечают, что Артем хорошо пережил зиму, самое сложное для животных время.

Как сообщалось, сотрудники охотнадзора отловили тигра в октябре 2016 года после того, как он съел корову в пригороде Артема в Приморском крае. Его поместили в центр реабилитации. Осмотрев тигра, специалисты установили, что это здоровый взрослый самец, примерно 4-5 лет и весом более 170 кг. Его назвали Артемом, надели ошейник с GPS-модулем и выпустили подальше от населенных пунктов, в охотничье хозяйство "Тигровое", недалеко от Уссурийского заповедника в Приморье.

В апреле 2017 года сигнал с ошейника перестал поступать. Обеспокоенные специалисты установили в месте его обитания фотоловушки и камеры, но тигр так и не показывался. Его обнаружили сотрудники геологической базы в Дальнереченском районе, тигр поменял место жительства.