В Приморском селе пропал десятилетний ребенок

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Десятилетний мальчик пропал в Приморье, возбуждено уголовное дело.

"По факту безвестного отсутствия ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство)", - сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

Мальчик, живущий в селе Пухово Анучинского района, накануне ушел из дома и не вернулся. "Отрабатываются различные версии случившегося, в том числе не исключается версия несчастного случая, который мог произойти с ребенком", - добавила Римская.

В поисках пропавшего мальчика задействованы полицейские и спасатели.