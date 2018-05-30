Задержан подозреваемый в убийстве четверых человек в красноярском селе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве четверых жителей села Тасеево Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Согласно пресс-релизу, мужчину доставили в районный отдел полиции. В пресс-службе УМВД агентству уточнили, что задержан 28-летний житель Канска.

"Подозреваемый был задержан в Канске у себя дома. Информация ряда СМИ о том, что в убийстве подозревают двух человек, не соответствует действительности", - сказал представитель пресс-службы.

Накануне сообщалось об обнаружении в красноярском селе Тасеево тел четырех человек с открытыми черепно-мозговыми травмами. По данным пресс-службы краевого управления МВД, погибшие - хозяин дома, его сын и еще двое местных жителей.

Ранее в ночь на вторник в деревне Новогеоргиевка Красноярского края 54-летний местный житель зарезал двух женщин и мужчину. Девятилетней девочке удалось спастись - ее закрыла собой мать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц (п."а" ч.2 ст.105 УК РФ).