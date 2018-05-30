Школьник в Иркутской области получил ожоги 60% тела в трансформаторной будке

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата по факту госпитализации 15-летнего подростка с тяжелыми ожогами в больницу города Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Предварительно установлено, что 29 мая в вечернее время девятиклассник залез в трансформаторную будку, расположенную у автозаправочной станции на улице Трактовой, где получил удар током, в результате чего на нем загорелась одежда. Первую помощь ребенку оказали сотрудники АЗС, они же вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Школьник был госпитализирован с термическими ожогами около 60% тела, в том числе лица.

По данным СКР, пострадавший подросток воспитывается опекунами.