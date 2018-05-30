В Минздраве заявили о намерении сократить число курильщиков в России до 27%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России нацелен в ближайшие годы снизить долю курящих россиян с 30% до 27%, что позволит значительно уменьшить распространение тех болезней, которые чаще всего приводят к летальному исходу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на XII Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

Она отметила, что тенденция к отказу от этой вредной привычки в России подтверждается данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Есть такое международное исследование, которое проводила Всемирная организация здравоохранения, наблюдая за курением в нашей стране с 2009 по 2016 год. (...) Если говорить о взрослых, на 22% за этот период времени сократилось курение, сейчас оно составляет примерно 30% от взрослой популяции. Нам нужно выйти желательно на 27% в течение ближайших нескольких лет, и это скажется очень серьезно на заболеваемости сердечно-сосудистой системы, и язвенной болезнью желудка, онкологическими и бронхолегочными заболеваниями, - то есть всём круге основных причин смертности человека", - сказала Скворцова журналистам в среду.

В качестве примера она привела данные, согласно которым в четыре раза повышается риск инсульта у курящих при отсутствии других факторов риска.

Кроме того, добавила Скворцова, по данным исследования ВОЗ за период с 2009 по 2016 годы, дети и подростки в России стали курить в 2,5 реже, а также уменьшилось и пассивное курение в несколько раз. "И когда детей спросили, будут ли они курить во взрослом состоянии, когда они вырастут, в пять раз меньшее количество детей ответили, что они будут курить", - сказала глава Минздрава.