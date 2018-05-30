Глава ФСИН попросил не беспокоиться о здоровье объявившего голодовку Сенцова

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко сообщил, что тюремные службы следят за состоянием объявившего голодовку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Самочувствие в порядке. Мы следим за этим",- сказал Корниенко в среду "Интерфаксу".

"Вы же понимаете, что это вопрос в большей степени связанный с тем, что он с чем-то не согласен. С точки зрения условий отбывания наказания все в порядке",- отметил Корниенко.

По его словам, ситуация с Сенцовым находится на контроле ФСИН. "Мы контролируем. Так что не волнуйтесь и успокойте всю общественность", - сказал Корниенко.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. При этом российские власти считают крымчанина Сенцова гражданином РФ.