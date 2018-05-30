В Ульяновске протащивший росгвардейцев водитель получил три года колонии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновске вынес обвинительный приговор водителю, из-за которого пострадали сотрудники Росгвардии, сообщает областная прокуратура в среду.

Установлено, что 1 мая 2017 года подсудимый попытался увезти с места задержания своего знакомого, который был остановлен за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Видя, что сотрудники войск национальной гвардии находятся по пояс внутри его автомобиля, мужчина нажал на педаль газа. В результате работники органов внутренних дел были выброшены на асфальт", - говорится в сообщении.

Подсудимый был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, отмечается в пресс-релизе.

Действия водителя квалифицированы по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), ему назначено три года колонии строгого режима.