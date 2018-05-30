"Саратовские авиалинии" объявили об отмене всех рейсов с 30 мая

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявила об отмене всех рейсов с 30 мая из-за аннулирования сертификата эксплуатанта, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Ведомством Росавиации, приказом №340-П от 25 апреля 2018 года, было введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта АО "Саратовские авиалинии" до 30 мая 2018 года. В связи с этим, авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая", - говорится в сообщении.

Согласно письму Росавиации к авиаперевозчику "Саратовские авиалинии" (имеется в распоряжении "Интерфакса") ведомство просит прекратить вывоз за рубеж пассажиров, у которых срок пребывания на отдыхе заканчивается после 30 мая.

Услугами чартерной авиаперевозки компании пользовались такие туроператоры, как "Интурист" и "Музендис Трэвел", но последние отказались от полетной программы еще в начале мая.

Как сообщил "Интерфаксу" директор по продажам туроператора "Интурист" Сергей Толчин, их компания знала заранее, что срок сертификата эксплуатанта у авиакомпании ограничен до 31 мая. Однако его аннуляция на один день раньше была неожиданной и внесла существенные коррективы в полетную программу "Интуриста".

"В связи со сложившейся ситуацией мы до 15 июня включительно либо пересадили туристов в ближайшие города вылета, в основном в Самару, либо вернули деньги. Мы надеялись, что до 31 мая все вопросы будут решены, и мы продолжим сотрудничество с авиаперевозчиком, и с 15 июня будет возможность возобновить программу", - рассказал он.

По словам Толчина, на 30 мая у "Интуриста" был запланирован вылет 108 туристов из Антальи в Саратов и обратный рейс. "Из-за невозможности перевозок компанией "Саратовские авиалинии", о которой мы узнали после 18:00 29 мая, нам пришлось в срочном порядке искать альтернативный борт с большей емкостью у другой авиакомпании, а также автобусы, чтобы доставить туристов до Саратова из аэропорта Самары",- отметил он.

"30 мая в 4:30 утра туристы должны были улететь из Саратова в Анталию с последующим возвратом уже через другие аэропорты, обратно самолет должен был привезти 108 человек. Мы организовали перелет другим авиаперевозчиком, собрали наших клиентов в Турции и оповестили, что прилетят они не в Саратов, а в Самару, где их будут ждать бесплатные автобусы до Саратова", - пояснил он.

В НТК "Интурист" также отметили, что путешественники понимают сложившуюся ситуацию, а также то, что вины туроператора в ней нет, поэтому не предъявляют никаких претензий.

Ранее в среду стало известно, что Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии". "По результатам внеплановых проверок, организованных Росавиацией после катастрофы 11 февраля 2018 года с воздушным судном Ан-148 АО "Саратовские авиалинии", в соответствии с Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний (до 30 мая 2018 года - ИФ) у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта. Авиакомпания продемонстрировала формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании", - сообщил представитель ведомства.

Самолет "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.