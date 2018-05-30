Приговор членам "банды GTA" огласят 1 августа

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мособлсуд 1 августа огласит приговор пятерым участникам "банды GTA", обвиняемым в убийствах и нападениях на водителей на подмосковных трассах, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

Во вторник гособвинение попросило для четверых из подсудимых наказания в виде пожизненного лишения свобода. Пятому фигуранту прокуроры попросили назначить 25 лет колонии строгого режима.

Кроме того, обвинители дополнительно просят о штрафах для подсудимых от 700 тыс. до 900 тыс. рублей. В свою очередь адвокаты и их подзащитные просят суд о снисхождении и назначении более мягкого наказания.

По версии следствия, группировка в 2012-2014 годах совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, стояла за убийством 17 человек. Пятеро членов банды, ожидающих вынесения приговора, обвиняются по ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, организованной группой), ч.2 ст.209 (бандитизм), ч.4 ст.162 (разбой), ч.2 ст.105 (убийство), ч.2 ст.325(похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа).