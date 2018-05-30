Госдума запустит англоязычные аккаунты в твиттере и фейсбуке

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госдума до конца весенней сессии запустит англоязычную версию официального сайта палаты, а также создаст аккаунты на английском языке в твиттере и фейсбуке, сообщили журналистам в пресс-службе палаты.

Запуск аккаунтов приурочен к проводимому Госдумой международному форуму "Развитие парламентаризма", который запланирован на 4-5 июня.

"Мы наблюдаем постоянный интерес со стороны наших зарубежных партнеров к тому, что происходит в Госдуме, к тому, какие проходят форумы, международные встречи, к нашей внешнеполитической повестке - это все интересует зарубежных коллег, они запрашивают встречи в Москве и во время выездов парламентариев за рубеж. Мы видим возросший интерес и аккаунты в соцсетях на английском языке будут востребованы", - отметил представитель пресс-службы Госдумы.

При этом в англоязычных аккаунтах не будет публиковаться та же информация, что и в русскоязычных.

"Там (в англоязычных аккаунтах) будет немного другой контент, мы не будем выкладывать все то, что выкладываем в русскоязычной версии, будем публиковать там в основном информацию о международной деятельности и о деятельности палаты, которая может быть интересна для иностранных журналистов, политиков, для международной аудитории", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время у парламента есть официальные аккаунты в пяти социальных сетях: "Вконтакте", "Одноклассниках", инастаграме, фейсбуке и твитттере.