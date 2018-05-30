Мосгорсуд оставил под арестом полковника Захарченко до 8 августа

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на два месяца продлил срок ареста бывшему сотруднику МВД полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому в коррупции, передает корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 8 августа", - говорится в решении судьи Елены Поспеловой.

Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме, поскольку суду были представлены материалы из засекреченного уголовного дела.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

Следственные действия по трем эпизодам инкриминируемых полковнику преступлений завершены - обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами расследования.

Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела фейковыми.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства денежные средства и имущество Захарченко, а также его близких на сумму около 9 млрд рублей.