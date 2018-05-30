Сильный ветер повредил кровлю терминала в самарском аэропорту "Курумоч"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют последствия сильного ветра, повредившего кровлю пассажирского терминала в зоне внутренних рейсов международного аэропорта "Курумоч" (Самара).

"Вечером шквалистый ветер повредил кровлю пассажирского терминала в зоне внутренних рейсов, 10-й и 11-й выходы на посадку. Упал кусок кровли. В момент происшествия воздушных судов и спецтехники рядом не было. Сейчас данный сдвоенный выход выведен из работы, специалисты устраняют последствия непогоды", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

По словам собеседника агентства, происшествие не повлияло на работу аэропорта. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что вечером 30 мая в Самарской области местами ожидаются грозы, ливни и град, а также шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, объявлено штормовое предупреждение.