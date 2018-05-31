В результате урагана в Нижегородской области пострадали почти 30 человек

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Почти 30 человек в Нижегородской области обратились за медицинской помощью после шторма, сообщает пресс-служба губернатора области в четверг.

"За медицинской помощью обратились 29 человек, 23 из них - жители областного центра", - говорится в сообщении.

В зону неблагоприятных метеоявлений накануне попали почти все районы области. Больше всего от штормового ветра пострадали города Нижний Новгород, Арзамас и Бор, а также Кулебакский, Городецкий, Богородский и Володарский районы. Всего по Нижегородской области последствия непогоды в разной мере ощутили 757 населенных пунктов.

По данным на 23:00 среды, без электроснабжения оставались почти 44 тыс. человек. Ветром повалено 1 тыс. 834 дерева, в том числе в Нижнем Новгороде - 540 деревьев, большинство из них к полуночи 31 мая было убрано. Также стихия повредила 66 кровель и 69 автомобилей, из них 31 - в Нижнем Новгороде. Ветер снес часть кровли трех башен Нижегородского кремля.