Число жертв ДТП в Кабардино-Балкарии увеличилось до двух

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли и 14 пострадали в результате столкновения пассажирской "Газели" и КАМАЗа в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД республики.

"Число погибших выросло до двух. Одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. Еще 14 человек госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что при столкновении пассажирской "Газели" с КАМАЗом в Кабардино-Балкарии погиб один человек, еще 11 получили травмы. По информации Минздрава Кабардино-Балкарии, десять человек были доставлены в ближайший госпиталь с переломами, еще один пострадавший был направлен в республиканскую больницу с черепно-мозговой травмой.