Семье погибшей в урагане жительнице Татарстана выплатят 1 млн рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Власти Татарстана окажут помощь семье женщины, которая погибла при падении крыши, сорванной ураганным ветром.

"Президентом Татарстана дано поручение о выделении правительством семье погибшей 1 млн рублей и оказании всей необходимой поддержки. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - сказала журналистам заместитель руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Трагедия произошла в среду вечером в селе Муслюмово. Сорванная сильным порывом ветра крыша торгового центра упала на 33-летнюю местную жительницу. Она скончалась спустя несколько часов в больнице от полученных травм. Проводится доследственная проверка.