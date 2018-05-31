Ученые нашли 13 новых минералов на вулкане Толбачик на Камчатке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские геологи открыли 13 новых минералов с необычными свойствами, исследуя трещины вулкана Толбачик на Камчатке, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Уникальность и научное значение этого объекта заключаются не только в его необычной геохимии, но и в том, что процессы минералогенеза здесь можно наблюдать "вживую", получая уникальную, нигде более не доступную информацию о вулканогенном рудообразовании. В течение последних двух лет именно здесь нами открыто 13 новых минералов", - приводятся в сообщении слова руководителя исследований, доктора геолого-минералогических наук, академика РАН и декана геологического факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрия Пущаровского.

Исследования были поддержаны грантом РНФ. Наибольшее внимание уделено активным фумаролам, порожденным действующим вулканом Толбачик на Камчатке. При температурах от 70 до 700 градусов Цельсия из вулканического газа, несущего на поверхность целый ряд химических элементов, кристаллизуются разнообразные минералы.

Среди найденных там минералов катиарсит, первый природный арсенат (соль мышьяковой кислоты) титана. Также найден первый природный борат цинка - чубаровит, названный так в честь российского минералога Василия Чубарова. Другой найденный минерал - полупрозрачный зеленый феодосиит - был назван по имени выдающегося российского геолога Феодосия Чернышова.

Другой найденный минерал, арканит, был известен уже около 170 лет, однако его кристаллическая структура оставалась неустановленной. Еще один обнаруженный в фумаролах Толбачика минерал - фторсульфат шуваловит - получил свое название в честь Ивана Шувалова, первого куратора Московского университета. Были также описаны и другие минералы.

По словам Пущаровского, с начала предусмотренных программой гранта РНФ научных исследований ученые открыли и разносторонне охарактеризовали 24 новых минерала.

"Все они утверждены комиссией по новым минералам Международной минералогической ассоциации. Заявки с описанием новых минералов рассматривались 25 членами комиссии из разных стран, которые голосуют за каждый минеральный вид и за предлагаемое название", - цитируются в сообщении слова ученого.

Все минералы описаны в статьях, опубликованных в Mineralogical Magazine, European Journal of Mineralogy и нескольких других научных журналах.