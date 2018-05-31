Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев этапирован в колонию для отбывания наказания, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-бюро ФСИН.

"В настоящее время осужденный Улюкаев А.В. в соответствии с приговором суда направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении.

В пресс-бюро добавили, что о прибытии осужденного к месту отбывания наказания согласно статье 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия уведомляет одного из родственников осужденного по его выбору.

"Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" распространение персональных данных третьим лицам не допускается", - говорится в сообщении.

Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. Уже на следующий день по решению суда он был помещен под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве, а президент РФ Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал 62-летнего Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей. В апреле Мосгорсуд незначительно изменил приговор, признав его по сути обвинения законным и обоснованным.

По версии следствия, экс-министр получил $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть".

Свою вину Улюкаев не признает и настаивает на провокации со стороны главы "Роснефти" и ФСБ. После оглашения приговораон был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО особой категории "Кремлевский централ".