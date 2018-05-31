Организатор террористической ячейки в Дагестане получил восемь лет колонии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Избербашской городской суд в Дагестане вынес приговор организатору ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Нурджулар" Ильгару Алиеву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Осужденный Алиев создал в Дагестане ячейку запрещенной в России террористической организации "Нурджулар". Он активно вовлекал в эту организацию молодых людей. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело в отношении Алиева расследовалось по ч. 1 ст. 282.2 и ч. 1.1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ.