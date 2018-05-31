В федеральный розыск объявлен расстрелявший семью житель Ставрополья

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На Ставрополье ведутся поиски местного жителя, который в ходе конфликта убил тещу, ранил свою жену и ее брата, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, ночью 27 мая в селе Левокумском в своем доме подозреваемый поссорился со своей женой и стал стрелять в нее, ее мать и ее брата, после чего скрылся. Потерпевшие были доставлены в больницу, где 53-летняя теща подозреваемого позже скончалась.

Следователи установили личность подозреваемого. Им оказался Ахмад Даудов. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия), п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).