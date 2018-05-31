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Обвиняемые в избиении диджея в ночном клубе в Перми предстанут перед судом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение в отношении Александра Телепнева и Сергея Ванкевича, обвиняемых в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash), сообщается на сайте краевой прокуратура в четверг.

Обвиняемым инкриминируется п. "г, д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений).

По версии следствия, в пермском ночном клубе "Дом культуры" между обвиняемыми и Ширманом произошёл конфликт, в результате которого диджей получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В отношении Телепнева избрана мера пресечения в виде залога в размере 200 тысяч рублей, в отношении Ванкевича - подписка о невыезде. Обвиняемые свою вину не признают.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, Ширман был избит в ночном клубе "Дом культуры" в Перми в ночь на 10 февраля. Его госпитализировали в московскую клинику с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Экспертиза установила, что музыканту причинен вред здоровью средней тяжести, травмы нанесены руками и ногами.

Потерпевший утверждает, что его избили двое посетителей клуба, один из которых экс-депутат Заксобрания Пермского края Телепнев, второй - Ванкевич.

В свою очередь Телепнев заявлял, что эта информация не соответствует действительности.

В связи с возбуждением уголовного дела "Единая Россия" приостановила членство Телепнева в партии.

Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою. В 2011-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва по одномандатному округу номер 11.

Ширман родился в Перми в 1982 году. Российский диджей и музыкальный продюсер.

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Теги: Пермь, DJ Smash
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