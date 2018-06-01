Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован в 285 км к юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, произошедшего в 01:19 мск в пятницу, имел координаты 49.94 градуса северной широты и 97.39 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.