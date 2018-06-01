Вступил в силу приговор членам банды вымогателей из Алтайского края

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Алтайском крае вступил в силу приговор, по которому за создание преступной группы осужден криминальный авторитет, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры. По данным ведомства, вступил в силу приговор Алтайского краевого суда в отношении членов преступного сообщества, созданного Мамука Чкадуа, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Всего по делу осуждены 21 человек: они получили от 2,5 до 17 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого.

"Преступное сообщество в 2012-2013 годах было создано Чкадуа совместно с Шерали Хатамовым, которого он наделил статусом "положенца" Алтайского края. Последний руководил деятельностью сообщества, состоявшего из двух групп. Члены одной из групп в Барнауле совершали вымогательства у людей, имеющих долговые обязательства, а также у грузоперевозчиков. Под угрозами применения физического насилия и уничтожения имущества они установили для таксистов ежемесячные поборы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, деньги направлялись в так называемый "общак". По делу доказано совершение вымогательств в отношении 37 потерпевших. Одним из эпизодов было требование, выдвинутое предпринимателю из Барнаула о передаче 45 млн руб. Члены второй группы обеспечивали защиту первых, принимали участие в конфликтах с другими криминальными группами.

"Установлено, что все они являлись физически развитыми, занимались боевыми видами спорта, одерживали победы на региональных и местных соревнованиях, тренировали молодежь. Использовали металлические пруты, биты и различные виды оружия", - подчеркивается в пресс-релизе.

В мае-июне 2013 года в ходе разгоревшегося конфликта между Хатамовым и другим криминальным авторитетом Чкадуа дал указание устранить его за несоблюдение криминальных обычаев. В результате в июне 2013 года в Барнауле восемь боевиков совершили на него покушение, однако убит был не он сам, а его друг, находящийся в салоне автомобиля.

В ходе нападения злоумышленники применили целый арсенал имеющегося у них оружия: два обреза охотничьих ружей, травматический пистолет, биты, шумовое устройство.

Кроме того судом установлено, что до создания преступного сообщества в декабре 2012 года четырьмя из осужденных были похищены 250 тыс. руб. из банка.

Судебное разбирательство по делу продолжалось почти два года. За это время было исследовано более 120 томов доказательств, допрошено более 200 человек.

По данным ведомства, данное уголовное дело первое в России, по которому вынесен и вступил в законную силу обвинительный приговор по ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии).

Осужденные обжаловали состоявшееся судебное решение, однако, Верховный Суд РФ, рассмотрев апелляционные жалобы, не нашел оснований для их удовлетворения.