Челябинский облсуд оставил в силе приговор экс-сенатору Цыбко за взятки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции по обвинению экс-сенатора Константина Цыбко в получении взяток.

Вводная и резолютивная части определения апелляционной инстанции облсуда были оглашены в пятницу, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

"Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима", - сказал судья.

Тем временем, защита бывшего сенатора планирует обжаловать приговор апелляционной инстанции. "Обязательно будем обжаловать приговор в кассационном порядке. Мы еще не получили мотивировочную часть, но результативная - нам абсолютно понятна", - сказал адвокат Цыбко Константин Коваленко журналистам. "Мы не исключаем международные суды. Приговор несправедлив", - сказал он.

3 августа 2017 года Озерский городской суд признал Цыбко виновным в получении взяток и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Он также на три года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Цыбко обвинялся в том, что в 2011 году получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за содействие в назначении на эту должность. Озерский суд установил, что в 2011 году Цыбко получил от Тарасова 11 млн рублей, эпизод взятки на 6,5 млн рублей был исключен из обвинения, так как суд счел его недоказанным.

Кроме того, Цыбко обвиняется в получении в 2012 году как лично, так и при посредничестве Тарасова 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса в Челябинской области.

Приговор обжаловали Цыбко и его адвокат, а также прокуратура, которая не согласилась с тем, что суд первой инстанции исключил из предъявленного обвинения два эпизода получения взятки. Гособвинение также просило суд увеличить Цыбко наказание с 9 до 14 лет в колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей.