Tele2 договорилась об MVNO с оператором для мигрантов Sim Sim

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Оператор Tele2 подписал соглашение о создании виртуального оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) с компанией ООО "Сим Телеком", которая оказывает услуги под брендом Sim Sim, сообщил "Интерфаксу" глава Tele2 Сергей Эмдин.

Ранее эта компания работала как виртуальный оператор на сети ПАО "Вымпелком" и представляла собой "этно-MVNO-систему для приезжих из ближнего и дальнего зарубежья со своим биллингом, номерной емкостью, коммутатором и другими техническими составляющими".

Для запуска проекта "Вымпелком" в августе 2016 года приобрел контрольный пакет компании Eurus Holding В.V., которая контролировала компанию "Сим Телеком", у основателя платежной системы Qiwi Андрея Романенко и бывшего гендиректора виртуального оператора 7К Андрея Скопинского.

В апреле 2018 года стало известно, что "Вымпелком" вышел из капитала компании, а проект назвал экспериментом, в котором сейчас уже нет необходимости. Однако Sim Sim пока продолжает работать на сетях оператора.

Как ожидают в Tele2, запуск оператора на собственных сетях планируется в течение 2018 года.

Сотрудничество с Tele2 позволит виртуальному оператору переключиться с "мигрантского сегмента" на другие и более перспективные, считают в Tele2. В компании не уточняют тарифы и сегменты, которые будут охвачены оператором.

Tele2, в отличие от основных конкурентов, считает MVNO перспективным направлением.

По словам Эмдина, через запуск MVNO игроки рынков напрямую предлагают клиенту уникальные сервисы на базе телекома и устраняют посредника-оператора. "Это дает повод скептикам утверждать, что бум MVNO приведет к дисбалансу сил на рынке, убыткам классических сотовых операторов и негативному влиянию на экономику России. Оппоненты ссылаются на опыт европейских стран: занимая до 40% рынка, виртуальные операторы способствуют развитию конкуренции и улучшению сервиса в различных областях цифровой экономики. В России, где доля MVNO составляет около 3%, массовые запуски виртуальных операторов могут трансформировать не только телеком, но и другие сферы: банковскую отрасль, промышленность, госсектор, транспорт, ретейл и др.", - добавил он.

По прогнозам аналитиков, к 2022 году доля MVNO в России составит 14-15%.

Сейчас на сети Tele2 работает более 10 MVNO.

Почти все MVNO работают по модели Full MVNO, то есть когда берут от Tele2 только сеть, а все остальное у этих компаний свое.

Общая численность абонентов MVNO на базе Tele2 превышает 1 млн человек, рассказали в компании.

В 2018 году Tele2 планирует расширить список партнеров и запустить еще 10 новых MVNO.