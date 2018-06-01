Работающий в РФ британский девелопер убрал слово "Россия" из названия

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Британская Raven Russia Limited, специализирующаяся на строительстве и управлении логистическими центрами в РФ, решила поменять название.

На годовом собрании в четверг акционеры Raven Russia одобрили среди прочих вопросов предложение о смене наименования на Raven Property Group Limited, сообщила компания. Тикер, под которым акции эмитента торгуются на Лондонской бирже, поменяется с RUS на RAV.

В портфель Raven Russia входят логистические комплексы класса "А" общей площадью 1,8 млн кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Компания была создана в 2005 году британским девелопером Raven Mount специально для инвестиций в российский рынок, и тогда же провела IPO на Лондонской фондовой бирже. С тех пор Raven Russia неоднократно доразмещала акции на LSE для финансирования дальнейшей экспансии на российском рынке.