Арестованный совладелец удмуртской "дочки" "Газпрома" Тумаев сохранил место в СД

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Газпром спецгазавтотранс" (входит в ПАО "Газпром") на очередном собрании в пятницу приняли решение переизбрать экс-гендиректора компании Владимира Тумаева в совет директоров общества, сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении также говорится, что в совет директоров компании переизбраны замначальника департамента ПАО "Газпром" Андрей Храмов, начальник отдела "Газпрома" Юлия Саранчук, замначальника управления "Газпрома" Юрий Пахомов, замгендиректора по снабжению ПАО "Редуктор" Юрий Голованов, начальник департамента "Газпрома" Сергей Прозоров.

Вместо экс-гендиректора "Газпром спецгазавтотранса" Алексея Фарафонтова в состав совета директоров вошел финансовый директор ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Капитал-Резерв" Константин Чертов. Новый гендиректор общества Артем Ромашихин не вошел в совет директоров.

На собрании акционеров были также рассмотрены вопросы об утверждении распределения прибыли, об избрании членов ревизионной комиссии, об утверждении аудитора общества и ряд других.

В сообщении отмечается, что в связи с убытками по результатам деятельности в 2017 году принято решение не выплачивать дивиденды. По итогам прошлого года "Газпром Спецгазавтотранс" увеличил чистый убыток в 9 раз, до 297,9 млн рублей.

"Главными задачами, которые ставит перед собой ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в текущем году, является организация плановой дозагрузки имеющихся производственных мощностей и обновление отдельных видов дорожно-строительной и автотранспортной техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тумаев был задержан 19 февраля. Он обвиняется в организации покушения на убийство кредитора своей жены Вадима Стяжкина группой лиц по предварительному сговору, совершенного по найму. Тумаев свою вину отрицает. 22 февраля он был отправлен под домашний арест, а 7 марта по ходатайству следствия и потерпевшего суд изменил меру пресечения, заключив подозреваемого под стражу.

Тумаев руководил "Спецгазавтотрансом" в 1984-2009 годы, ему принадлежат 12,68% уставного капитала. Он также был основателем и президентом футбольного клуба "Союз-Газпром" (ныне "Зенит-Ижевск"), лично выступал за команду, в 2005 году его имя было вписано в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего профессионального футболиста России. В 2012 году выдвигался кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", В.Тумаев является гендиректором и владельцем ООО "Физкультурно-оздоровительный центр "Спортпарксемья-Тумаев", гендиректором и владельцем 99,9% ООО "ПМ Инвестмент" (основной вид деятельности - "покупка и продажа собственного недвижимого имущества"), директором и владельцем 33,3% ООО "Камбарское КХ" ("воспроизводство морских биоресурсов искусственное"), директором ООО "Монтажпоставка" ("производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей").

Тумаев также владеет находящимся в стадии ликвидации ООО "Дизол" ("деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами"), 50% ООО "Столичный" ("предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе"), 40,2% ООО "Компания "СТМ" ("аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом").

ПАО "Газпром спецгазавтотранс" выполняет полный комплекс работ по строительству и капремонту магистральных трубопроводов, обустройству нефтегазоконденсатных месторождений, оказывает транспортные услуги предприятиям нефтяной и газовой промышленности, а также услуги по ремонту дорожно-строительной техники. Основные работы ведет в регионах Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. ПАО "Газпром" принадлежит 51% акций компании.