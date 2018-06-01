Обитаемую станцию на лунной орбите построят на основе надувного жилого модуля

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Надувные космические технологии лягут в основу обитаемой станции на лунной орбите. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Основой лунной станции станет жилой надувной модуль. Как ожидается, его создадут по технологии Bigelow Expandable Activity Module. Предполагается, что он будет представлять собой полую камеру, которая при закачке воздуха сможет увеличиться в 4,5 раза", - сказал источник.

Предполагается, что первый электродвигательный модуль может быть запущен в 2022 году, жилой - еще через год. Станцию планируется сформировать в 2025 году.

Технологию по запуску и развертыванию на орбите надувных модулей опробуют на Международной космической станции (МКС).

Ранее на МКС был развернут надувной модуль BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) частной американской компании Bigelow Aerospace. Планируется, что BEAM пробудет в составе станции два года. Модуль представляет собой полую камеру объемом 3,6 кубометра, которая при закачке воздуха раздувается в 4,5 раза до 16 кубометров. Он предназначен для проживания и работы будущих экипажей орбитального комплекса. Согласно открытой информации, контракт на создание этого модуля обошелся Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, США) почти в $18 млн.

Для компании Bigelow Aerospace это третий в истории надувной модуль. Первый модуль Genesis I был запущен 12 июля 2006 года, второй - Genesis II - 28 июня 2007 года. Компания планирует развивать это направление, чтобы в будущем построить орбитальный отель.

В России работы по созданию трансформируемого модуля находятся на этапе научно-исследовательских и проектно-поисковых разработок. В 2015 году РКК "Энергия" получила патент на изобретение такого модуля, а в начале 2016 года испытала его макет на удары метеоритов размером до 10 см. Его изготовление обошлось в 11 млн рублей.

В сентябре 2017 года госкорпорация "Роскосмос" и НАСА договорились о создании окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. Планируется, что ее первый модуль стартует с Земли в 2022 году, а экипаж будет международным.

Начальник Центра управления полетами (ЦУП) Максим Матюшин заявил в интервью газете "Известия", которое было опубликовано 12 апреля, что РФ имеет все необходимые средства для участия в российско-американском проекте создания орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway.

"Как только будет принято решение, какое российское оборудование будет использоваться на новой станции, мы проанализируем имеющиеся возможности и предоставим свое видение развития средств управления. В целом все необходимые средства у нас имеются", - сказал Матюшин.