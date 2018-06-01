Главные новости
ЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиате
В России

Арест напавшего на картину Репина в Третьяковке обжаловали

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Адвокаты Игоря Подпорина оспорили в Мосгорсуде его арест за повреждение картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

"В суд сегодня поступила апелляционная жалоба на избрание в отношении Подпорина меры пресечения в виде заключения под стражу. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.

Замоскворецкий суд Москвы 29 мая по ходатайству следователя отправил Подпорина в СИЗО до 26 июля включительно.

В жалобе защита не согласилась с доводами суда о наличии оснований для избрания обвиняемому исключительной меры пресечения и попросила отменить это решение, а Подпорина отправить под домашний арест в московскую квартиру его брата.

37-летний уроженец Узбекистана, долгое время проживавший в Воронежской области, Подпорин был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".

Согласно видеозаписи, которую опубликовало МВД РФ, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете Третьяковки.

Однако в суде задержанный заявил, что давал ранее показания под давлением следствия и сотрудников музея, и попросил не верить тому, что о нем пишут. По его словам, он никогда не пил водку и тем более не пил ее в Третьяковке.

Ранее на этой неделе следствие ужесточило обвинения Подпорину с ч.1 на ч. 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ). В связи с этим уголовное дело было передано для дальнейшего расследования из отдела дознания в следственный отдел ОВД "Якиманка". Новое обвинение предусматривает наказание в виде как штрафа в сумме до 5 млн рублей, так и до 6 лет заключения.

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и отправлена на реставрацию.

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

6 фотографий
Изображение на мониторе картины Ильи Репина &quot;Иван Грозный и сын его Иван&quot;, поврежденной 37-летним жителем ВоронежаВо время брифинга сотрудников Третьяковской галереи, посвященного повреждению картиныПервичные оперативно-следственные мероприятия по спасению полотна Картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музеяСледственные мероприятия на месте происшествияМесто в зале в Государственной Третьяковской галереи, где висела картина Ильи Репина
Изображение на мониторе картины Ильи Репина &quot;Иван Грозный и сын его Иван&quot;, поврежденной 37-летним жителем Воронежа
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Третьяковская галерея, Илья Репин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожогиЗадержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожоги
В больнице остаются пятеро детей, наблюдавших за развлекательными химическими опытами; у одного из пострадавших обожжено 25% телаПодробнее
 В первый день лета в Поволжье пошел снегВ первый день лета в Поволжье пошел снег
Пятница может стать одним из самых холодных летних дней за последние 50 летПодробнее
 Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"
Телефонные разговоры фигурантов дела о хищении прослушивались в течение нескольких летПодробнее
 Кадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из ИракаКадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из Ирака
Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключенияПодробнее
"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию
Чубайс отметил актуальность темы на фоне высказываний Силуанова о новом подходе к накопительным счетамПодробнее
 Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колониюЭкс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию
Бывший глава Минэкономразвития осужден на восемь лет за взятку в $2 млн от главы "Роснефти"Подробнее
 В Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкцийВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкций
Соответствующее предложение в Думу направил глава "Деловой России" Алексей РепикПодробнее
 "Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США"Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США
Российская компания подавала иск против запрета использовать программное обеспечение в американских ведомствахПодробнее
 Сотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина ЯрошенкоСотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина Ярошенко
Уполномоченная по правам человека попытается выяснить причины угрозы жизни российского гражданинаПодробнее
 Исчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег
Следователи начали проверку причастных к перевозке денег организаций и ведомствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото
31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов
Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеВ РоссииВ первый день лета в Поволжье пошел снегВ миреИспанскому правительству вынесен вотум недоверияВ РоссииИсточник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"

Wikileaks сравнил траты Мэй на операции против Ассанжа и США на "Рашагейт"

"ВКонтакте" запустила алгоритм защиты уникального контента "Немезида"

"Уральские авиалинии" до 13 июня будут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний" по двум направлениям

МГТС сменила CEO

Индия не купит российские штурмовые винтовки из-за неподходящего калибра

Суд отложил заседание по ходатайству следствия из-за госпитализации Малобродского

Арест напавшего на картину Репина в Третьяковке обжаловали

В Германии поймали сбежавших из зоопарка львов, тигров и ягуара

Безработица в США в мае снизилась до минимума с 1969 года

В РФ собрались ввести госпошлину за выдачу марок на алкоголь

ВС лишил застройщиков последнего аргумента в спорах об уступке неустойки дольщиками

В Мытищах потушили огонь на складе со стройматериалами

Ракишев назвал неконструктивным решение СД Petropavlovsk вывести его представителя

Йоахим Лев исключил вероятность перехода на работу в "Реал"

Глава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензина

Глава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаПо мнению Игоря Артемьева, рынок нужно "залить" бензином и снизить акцизы хотя бы до конца 2018 года Подробнее

Экс-гендиректору "Седьмой студии" Итину в суд вызвали скорую помощь

У МГТС сменится гендиректор

В Баварии вступило в силу постановление о помещении распятий в общественных зданиях

Обитаемую станцию на лунной орбите построят на основе надувного жилого модуля

Трамп назвал фабрикацией "российское дело"

Эстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиате

Эстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеПретензии компании "КриптОкеан ОУ" касаются блокчейн-сервиса идентификации пользователей Подробнее

Украинский суд оставил журналиста Вышинского под арестом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru