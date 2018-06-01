Суд отложил заседание по ходатайству следствия из-за госпитализации Малобродского

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы снова отложил рассмотрение ходатайства следствия об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела экс-генпродюсеру автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" и бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, передает корреспондент "Интерфакса".

"Отложить заседание на 6 июня в 16:00", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Перед началом заседания она пояснила, что в адрес суда поступили ходатайство Малобродского об отложении заседания и две справки из кардиоцентра им. Мясникова, куда госпитализирован обвиняемый.

В первой, уточнила судья, говорится, что Малобродский находится в этом медицинском учреждении на стационаром лечении с 29 мая, во второй - что он не может "принимать участие в судебных заседаниях из-за высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений".

Адвокаты экс-директора "Гоголь-центра" и прокурор поддержали его ходатайство.

Как сообщалось, 29 мая суд отложил рассмотрение ходатайства СКР в отношении Малобродского по аналогичной причине.

Басманный суд ограничил срок ознакомления с материалами дела художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову, а также бывшему руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум до 19 июля, частично удовлетворив ходатайство СКР, просившего установить этот срок до 29 июня.

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных организации в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".