Главные новости
СпортОбнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018МоскваПожар у метро "Маяковская" потушенВ миреВ Киеве обокрали квартиру Кирилла Вышинского
В России

Российские школьники в понедельник напишут ЕГЭ по химии и истории

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Единые государственные экзамены по химии и истории проходят в понедельник, их напишут порядка 227 тыс. российских школьников и выпускников прошлых лет.

Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали 133 тыс. человек, из них почти 131 тысяча - выпускники этого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора. Таким образом, этот экзамен выбрал каждый пятый участник основного периода ЕГЭ. Экзаменационная работа состоит из 25 заданий, на них отводится 3 часа 55 минут. Минимальная оценка для поступления в вуз - 32 балла.

При этом химию сдают порядка 94 тыс. человек - это 14% участников основной волны ЕГЭ. Экзамен длится 3,5 часа, с собой на испытание, помимо ручки и паспорта, можно взять непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл - 36.

Результаты обоих экзаменов будут известны не позднее 20 июня, добавили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 28 мая по 2 июля. На экзамены зарегистрировалось 731 тыс. человек, из них 645 тыс. - выпускники этого года. Это на 28 тыс. больше, чем в прошлом году (703 тыс., 617 тыс. соответственно). Самые массовые экзамены пройдут 6 июня (русский язык) и 14 июня (обществознание).

Между тем, школьники уже написали географию, информатику, а также обязательный экзамен по математике базового и профильного уровней. Все испытания завершились, по данным Рособрнадзора, без сбоев и утечек заданий в интернет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, ЕГЭ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
РФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в АфганистанеРФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в Афганистане
По информации сенатора Морозова, в странах Центральной Азии могут находиться до нескольких десятков советских воинов-"афганцев"Подробнее
 Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на дачеПочти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче
Около 9% собираются в Крым в этом году, еще 42% россиян не исключают, что посетят полуостров в следующем сезонеПодробнее
 Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожогиЗадержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожоги
В больнице остаются пятеро детей, наблюдавших за развлекательными химическими опытами; у одного из пострадавших обожжено 25% телаПодробнее
 В первый день лета в Поволжье пошел снегВ первый день лета в Поволжье пошел снег
Пятница может стать одним из самых холодных летних дней за последние 50 летПодробнее
Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"
Телефонные разговоры фигурантов дела о хищении прослушивались в течение нескольких летПодробнее
 Кадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из ИракаКадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из Ирака
Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключенияПодробнее
 "Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию
Чубайс отметил актуальность темы на фоне высказываний Силуанова о новом подходе к накопительным счетамПодробнее
 Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колониюЭкс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию
Бывший глава Минэкономразвития осужден на восемь лет за взятку в $2 млн от главы "Роснефти"Подробнее
 В Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкцийВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкций
Соответствующее предложение в Думу направил глава "Деловой России" Алексей РепикПодробнее
 "Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США"Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США
Российская компания подавала иск против запрета использовать программное обеспечение в американских ведомствахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортОбнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018МоскваПожар у метро "Маяковская" потушенВ миреВ Киеве обокрали квартиру Кирилла ВышинскогоМоскваВ Москву в середине следующей недели придет новое похолоданиеВ РоссииРФ поможет советскому летчику при подтверждении его нахождения в АфганистанеВ миреУругвай отказался выполнить просьбу США о высылке российских дипломатов

Российские школьники в понедельник напишут ЕГЭ по химии и истории

Россиянам предстоит работать шесть дней подряд

Адвокат рассказал о пропавших из квартиры Кирилла Вышинского вещах

Участники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьером

Протестующие собрались лично потребовать от Георгия Квирикашвили отставки Подробнее

Представитель Партии социалистов признал поражение на выборах мэра Кишинева

Обращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторам

Наиболее острые проблемы решаются сразу Подробнее

Машинисты тбилисского метро начали забастовку в свободное от работы время

Они заявили, что не могут брать ответственность за безопасность перевозки пассажиров Подробнее

Менее 40% избирателей проголосовали во втором туре выборов мэра Кишинева

Дутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на Филиппинах

Дутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на ФилиппинахПредставитель организации раскритиковал увольнение главной судьи Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru