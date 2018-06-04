Более 70% площади всех лесных пожаров в России зафиксированы в Приамурье

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в России за минувшие выходные увеличилась в два раза, причем более 70% от всех природных территорий, охваченных огнем, приходится на Амурскую область. Федеральная авиалесоохрана сообщает, что за минувшие сутки в России действовало 78 лесных пожаров на площади 63,4 тыс. га (по данным на пятницу она составляла 29,6 тыс. га).

В Амурской области 15 возгораний охватили 45,3 тыс. га земель лесного фонда. Сложная обстановка и в Хабаровском крае, где отмечено 22 очага (почти 13,2 тыс. га).

В Забайкальском крае зафиксировано 10 возгораний (1,7 тыс. га), два лесных участка горят в республике Тыва (693 га), 11 лесных пожаров в Красноярском крае (531 га), четыре очага в Якутии (231 га) и три пожара в Бурятии (103 га).

По одному лесному пожару действовало на Сахалине (64 га), в Псковской (23 га), Иркутской (15 га) областях и Еврейской автономной (9 га) области.

Земли обороны и безопасности горят в Бурятии (300 га), в Иркутской (70 га) и Московской (1 га) областях.

Непотушенными оставались очаги в "Норском" заповеднике Амурской области (713 га), в заповеднике "Сихотэ-Алинский" Приморского края (408 га) и пожар в национальном парке "Тункинский" в Бурятии.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки лесным пожарным удалось ликвидировать 63 возгорания на площади 4,8 тыс. га. Борьбу с огнем вели 2,5 тыс. человек, используя 430 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении задействовано 132 воздушных судов.

В рамках межрегионального маневрирования в Амурской области работают 144 парашютиста-десантника федеральной авиалесоохраны, в Якутии - 25 человек из федерального резерва.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте России, режим ЧС введен в Забайкальском крае, в двух районах Амурской области, в одном районе Красноярского края и в одном районе Якутии.